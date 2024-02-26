Школьники проплыли по реке Ай на льдине в Челябинской области

К моменту прибытия спасателей ребята успели разойтись

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Накануне вечером в одном из городских пабликов Златоуста опубликовали видео, на котором запечатлены трое сплавляющихся по реке Ай мальчишек. Один из них вооружился палкой и отталкивался ею от дна. Взволнованные очевидцы вызвали спасателей, но, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, на месте никого не оказалось.

«Сотрудники МЧС оперативно выехали на сообщение по системе 112. Обследовав достаточно протяженную акваторию реки Ай, им не удалось обнаружить горе-мореплавателей. Вероятно, ребятня благополучно причалила к берегу и разбежалась»,— сообщили в ведомстве.

Также там добавили, что подобные занятия довольно опасны, и выразили надежду на то, что родители проведут с мальчишками разговор о безопасности.