Водители жалуются на пробки и плохую видимость на трассе М-5 в Челябинской области

В регионе продолжает бушевать непогода

В Челябинской области продолжаются снегопады. На трассе М-5 «Урал» автомобили встали в многокилометровых пробках, водители жалуются в социальных сетях на плохую видимость.

«В Симе пробка на выезде, видимость 10 метров»,— написал пользователь Иван Слива.

«Дорога через Ерал свободна в сторону Кропачево, в сторону Уфы машины встают на подъем. Сильно метет»,— сообщила Айгуль Рахмангулова.

«После Кропачево на Челябинск все стоит, развернулись и поехали обратно в Сим»,— уточнила Татьяна Шестаева.

Сервис «Яндекс.Пробки» показывает серьезные заторы на трассе в районе поселка Шарлаш, Сима и Аши. Небольшой затор также образовался в районе Юрюзани.

Напомним, на трассе М-5 на участке от Аши до развязки на Чебаркуль введено ограничение движения транспорта до 21:00 сегодняшнего дня в связи с непогодой.

9 января синоптики прогнозируют небольшой снег в отдельных районах Челябинской области.