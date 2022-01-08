На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения еще на 12 часов

Автомобилистам рекомендовано отказаться от дальних поездок

Сегодня, 8 января, на трассе М-5 в Челябинской области вновь продлили ограничение для движения транспорта из-за непогоды. По данным пресс-службы областной ГИБДД, ограничение будет действовать до 21:00 сегодняшнего дня.

«Введенное накануне ограничение на участке с 1548 по 1796 километр от города Аша до развязки на город Чебаркуль автодороги федерального значения М5 „Урал“ вновь продлено до 21:00 часов 8 января 2022 года. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении»,— сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе регионального Миндортранса, по данным на 7 утра 8 января снег продолжает идти в Ашинском, Катав — Ивановском, Саткинском, Нязепетровском, Каслинском, Карабашском, Троицком районах, а также в Миассе и Копейске. В Магнитогорске и Бредах идет дождь, в Верхнеуральске разбушевалась метель. При этом в ведомстве отмечают, что все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.

Сегодня в регионе, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидается плюсовая температура, снег с дождем, гололедица и порывистый ветер.