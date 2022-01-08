Южноуральцам обещают резкое похолодание и штормовой ветер

В отдельных районах Челябинской области пройдет небольшой снег

После нескольких теплых дней в Челябинской области прогнозируют резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до −23°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о штормовом ветре.

Предстоящей ночью ртутные столбики в регионе покажут −14, −19°C, при прояснении похолодает до −23°C. Днем температура воздуха также будет прохладной — до −12, −17°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный ночью до 13 метров в секунду, порывы до 22 метров в секунду, днем порывы будут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске ночью пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до −15, −17°C. Днем будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут −12, −14°C. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Региональное МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральцам о том, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под линиями электропередач, а также под деревьями и рекламными щитами. Не следует прятаться на остановках общественного транспорта. Лучше всего укрыться в подъезде жилого дома.