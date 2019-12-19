«Водитель, будь внимателен!»: о метелях и гололеде предупредили южноуральцев

Дорожная техника готовится к уборке дорог.

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В Челябинской области ожидается сильный снег. Осадки начнут выпадать в ночь на 20 декабря и продолжатся в течение суток. Также синоптики прогнозируют мокрый снег, метели и гололед, сильный ветер. Ночью температура воздуха составит от −6 до −11 градусов. Днем от 0 до −5.

Водителям напоминают о соблюдении правил безопасности на дорогах, просят соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров. Заранее планируйте свой маршрут, учитывая погодные условия.

«Для предотвращения гололеда и снежного наката на федеральных трассах будет задействовано более 130 единиц техники (комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием, погрузчики и другие)», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону: 8 (351) 266-65-63.