Дорожная техника устраняет последствия снегопада в Челябинской области

Ночью на дороги вывели 138 машин.

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В большинстве районов Челябинской области ночью прошел снег. Местами осадки продолжают выпадать до сих пор. В ночь с 17 на 18 декабря на дороги вывели 138 единиц техники.

В Челябинске ночью на дорогах работали 156 машин снегоуборочной техники и 57 рабочих бригад ручной уборки. По данным ГИБДД, проезд обеспечен, ДТП по вине автодорог нет.

«С началом снегопада была начата патрульная снегоочистка 13 колоннами. После прохождения колонн производится раздвижка образовавшихся валов на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах. Работы не прекращаются до сих пор», — сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Днем 18 декабря планируют вывести 135 единиц техники. Двенадцать колонн продолжат сплошное подметание проезжей части. В бригадах ручной уборки будет задействовано 55 человек.