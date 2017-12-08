/ Федерального замминистра строительства не устроила ситуация с водой в поселке Копейска

Вопрос обсудят с губернатором Борисом Дубровским.

На проблемы Копейского городского округа обратило внимание министерство строительства РФ. Южноуральский город посетил заместитель руководителя ведомства Андрей Чибис. Среди прочих мест он приехал поселок Потанино, где часто возникают проблемы с водоснабжением.



Жители подтвердили, что воды у них действительно часто нет, хотя платят они по высокому тарифу. Андрей Чибис отругал местных глав, сказав, что они обманывают и людей, и его, сообщая, что нет перебоев с водой. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.



Андрей Чибис сообщил, что вопрос поселка Потанино будет поднят на совещании с губернатором Борисом Дубровским.