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8-классника из Верхнего Уфалея наградят за спасение тонущего друга из водоема

Подростку вручат награду фестиваля «Созвездие мужества»
28.11.2017
  |  Общество

Школьника из Верхнего Уфалея ждет награда фестиваля «Созвездие мужества». Восьмиклассник Данил Бикбов спас своего товарища на водоеме Никельщиков этим летом. Дети купались в жаркий день, один мальчик бросал в воду камни. Булыжник угодил в голову плавающему школьнику, тот испугался и начал тонуть. Данил Бикбов не растерялся, вытащил из-под воды своего друга, доплыл с ним до берега 9 метров, оказал первую помощь.

Мама Данила узнала о случившемся в этот же вечер, однако широкую огласку история получила только в День знаний. У спасенного юноши педагоги на голове заметили шрам, узнали подробности. А дальше события стали разворачиваться как снежный ком. Ребенка и его маму, Ольгу Евгеньевну, пригласили для награждения в администрацию городского округа. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Документы школьника направили на Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Ребенка пригласили в Москву для вручения награды. Торжественная церемония состоится 4 декабря.

Не считаю себя героем. В подобных обстоятельствах так поступил бы любой человек. Главное, что все хорошо закончилось. — прокомментировал Данил Бикбов.

Добавим, что Данил играет в хоккейной команде «Никельщик-2002» и планирует связать свою жизнь со спортом.

«Созвездие мужества» пройдет уже в 9 раз. Фестиваль является масштабной общественной акцией МЧС России. В финале фестиваля отмечают не только детей и взрослых, проявивших героизм и мужество, но также сотрудников МЧС, журналистов, представителей органов исполнительной власти.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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