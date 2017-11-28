/ 8-классника из Верхнего Уфалея наградят за спасение тонущего друга из водоема

Подростку вручат награду фестиваля «Созвездие мужества»

Школьника из Верхнего Уфалея ждет награда фестиваля «Созвездие мужества». Восьмиклассник Данил Бикбов спас своего товарища на водоеме Никельщиков этим летом. Дети купались в жаркий день, один мальчик бросал в воду камни. Булыжник угодил в голову плавающему школьнику, тот испугался и начал тонуть. Данил Бикбов не растерялся, вытащил из-под воды своего друга, доплыл с ним до берега 9 метров, оказал первую помощь.

Мама Данила узнала о случившемся в этот же вечер, однако широкую огласку история получила только в День знаний. У спасенного юноши педагоги на голове заметили шрам, узнали подробности. А дальше события стали разворачиваться как снежный ком. Ребенка и его маму, Ольгу Евгеньевну, пригласили для награждения в администрацию городского округа. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.



Документы школьника направили на Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Ребенка пригласили в Москву для вручения награды. Торжественная церемония состоится 4 декабря.

Не считаю себя героем. В подобных обстоятельствах так поступил бы любой человек. Главное, что все хорошо закончилось. — прокомментировал Данил Бикбов.

Добавим, что Данил играет в хоккейной команде «Никельщик-2002» и планирует связать свою жизнь со спортом.

«Созвездие мужества» пройдет уже в 9 раз. Фестиваль является масштабной общественной акцией МЧС России. В финале фестиваля отмечают не только детей и взрослых, проявивших героизм и мужество, но также сотрудников МЧС, журналистов, представителей органов исполнительной власти.