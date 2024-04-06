Вода после прорыва рыбной запруды в Челябинской области ушла в водохранилище

Местные жители возвращаются в свои дома

Вода в поселке Верхняя Кабанка Пластовского района вернулась в русло реки Кабанки и ушла в Южноуральское водохранилище. Риска повторного подтопления нет. Местные жители вернулись в свои дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В поселке Верхняя Кабанка вода покинула территорию приусадебных участков, ушла из жилых домов, вернулась в русло реки. Население возвращается в свои дома. Вода прошла поселки Каменский и Березовка без негативных последствий, ушла в Южноуральское водохранилище»,— уточнили в ведомстве.

Спасатели продолжают мониторить местность с помощью беспилотников.

Напомним, в результате прорыва частной запруды для разведения рыбы подтопило 10 домов и 14 приусадебных участков. В результате никто не пострадал.