10 домов подтопило после прорыва рыбной запруды в Челябинской области

На месте ЧП работают сотрудники МЧС и администрации

Вечером 5 апреля в Пластовском районе произошел прорыв частной запруды для разведения рыбы на реке Кабанка. В результате подтопило 10 домов и 14 приусадебных участков села Верхняя Кабанка. На месте работают сотрудники МЧС, администрации и спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Поступило сообщение о прорыве частной запруды на территории Кочкарского сельского поселения на реке Кабанка, находящейся в 3,3 километра от села Верхняя Кабанка. В результате произошел розлив воды, подтоплено 10 домов и 14 приусадебных участков. Пострадавших нет. Проведено информирование населения»,— уточнили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле ведомства и местной администрации.

По данным на утро 6 апреля подтопленными остаются 28 жилых домов и 67 приусадебных участков в ряде районов Челябинской области. В общей сложности эвакуировано 234 человека. Адресная помощь оказана 165 южноуральцам.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что помощь будет оказана всем пострадавшим от паводка.