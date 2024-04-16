Прокуратура заинтересовалась прорывом теплотрассы в Челябинске

Улицу в Ленинском районе затопило водой

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Сегодня, 16 апреля, в Ленинском районе Челябинска произошла авария на сетях водопровода. Из-за нее на улицу хлынула вода. Ситуацией с прорывом теплотрассы заинтересовалась прокуратура, которая организовала проверку.



«Будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации в связи с ненадлежащим состоянием инженерных сетей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мы направили запрос в пресс-службу компании АО «УСТЭК — Челябинск». Сегодня организация проводит испытания теплосетей, по которым жителям и учреждениям поступают тепло и горячая вода.

Испытания проводят с 6 утра и до 8 часов вечера. В целях безопасности в квартирах, не оснащенных регуляторами температуры, временно отключили горячую воду.

Во время проверки от тепла отключили школы, дошкольные учреждения и организации здравоохранения. Жителей предупредили, что из кранов может бежать очень горячая вода. Поэтому сначала нужно включать холодную, постепенно добавляя тепло.