Во время пожара на Аркаиме удалось сохранить исторические артефакты

Из-за огня пострадали несколько реконструкций жилищ каменного века.

Послушать 00:00

Во время пожара на Аркаиме не пострадали исторические артефакты. Информацию об этом подтвердили в министерстве культуры Челябинской области.

Работы по восстановлению реконструкций жилищ руководство заповедника планирует провести в следующем году за счет внебюджетных средств. Сейчас же место происшествия будет расчищено.

«Ущерб подсчитывается, но самое главное — что ни один исторический артефакт не пострадал. Это была реконструкция, которая использовалась, прежде всего, как туристический объект — там проводились экскурсии, мастер-классы. Подобные объекты всегда привлекают внимание посетителей. Поэтому, конечно, мы будем восстанавливать. Другой вопрос, в каком виде. Как известно, реконструкцию делали на основе данных, полученные при раскопках поселения в Северном Казахстане. К тому же Аркаим относится к более позднему периоду, эпохе средней бронзы. Было бы гораздо интереснее и уместнее показать непосредственно жилища аркаимцев. Мы планируем собрать научный совет и посоветоваться, что же все-таки лучше сделать», — рассказал и.о. министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Напомним, что пожар на реконструкциях произошел вечером 21 августа. Тогда, благодаря быстрым действиям пожарных, удалось локализовать огонь. Так, одно из жилищ удалось сохранить полностью.