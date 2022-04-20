В Челябинской области составили расписание пасхальных богослужений

График служб и время освящения куличей опубликовали многие храмы региона

В Челябинской области 24 апреля православные христиане встретят светлый праздник Пасхи. Богослужения пройдут во всех храмах региона. Многие их них уже опубликовали расписание служб и время освящения куличей, яиц и другой пасхальной снеди.



Так, в Великую субботу, 23 апреля, в челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе освящение пасхальной снеди начнется после литургии, с 12:00 до 20:00. Полунощница начнется в 23:30, а в полночь — Пасхальное богослужение и литургия св. Иоанна Златоуста.

24 апреля в 9:00 начнется поздняя литургия святителя Иоанна Златоуста, после которой пройдет освящение пасхальных приношений. В 17:00 пройдет Пасхальное вечернее богослужение.

В храме Александра Невского Челябинска полунощница с крестным ходом начнется в 23:15, Пасхальная утреня — в 0:00. После ранней божественной литургии всех желающих ждет праздничная трапеза. Поздняя божественная литургия начнется в 10:00. Вечернее богослужение — в 17:00.

В челябинском храме св. Василия Великого полунощница начнется в 23:20. Крестный ход — в полночь. Пасхальные литургии пройдут в 2:00, 7:30 и 10:00. С 25 апреля по 1 мая — ежедневно литургия и крестный ход.

В магнитогорском кафедральном соборе Вознесения Христова в Великую субботу освящение пасхальной снеди пройдет с 11:00 до 20:00. Полунощница начнется в 23:15. В полночь — Пасхальная заутреня, божественная литургия. Богослужение также пройдет в 8:30, вечерняя литургия — в 16:00.

Православные готовятся к главному церковному празднику: пекут куличи и красят яйца. Информагентство «Первое областное» решило возродить старинные рецепты и протестировало 5 способов окрашивания яиц обычными продуктами. А еще мы обратились в кондитерские и пекарни Челябинска и узнали секреты приготовления пасхального кулича, а также пару рецептов, которые точно у вас получатся.