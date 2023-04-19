Челябинцам предложили альтернативы традиционному шествию «Бессмертного полка»

Очная акция в этом году была отменена по всей России

В Челябинске отменили традиционное очное шествие «Бессмертного полка», сообщили в пресс-службе правительства региона. Организаторы движения подобрали альтернативные способы почтить память участников Великой Отечественной войны.

Автомобилистам предлагают разместить фотографию своего героя на заднее стекло машины. Если там наклеена тонировка, можно прикрепить заламинированную фотографию снаружи.

«Настоятельно рекомендуем крепить фото только там, где они не будут водителю затруднять движение. И, конечно, портрет ветерана должен быть размещен только на чисто вымытых автомашинах и сохраняться в достойном виде. Помимо самого портрета героя семьи можно разместить фото орденов и медалей ветерана, а также историю его подвига, которую любой желающий может прочесть на припаркованном автомобиле», — добавили организаторы движения.

Такие же фотографии предлагается расклеить на окнах домов.

Те, кто 9 мая решит прогуляться пешком, могут сделать футболку с портретом участника войны. Изготовить одежду с изображением ветерана можно в фотоцентрах и типографиях.

«Участникам акции предлагается сделать фото в оформленной таким образом одежде и выложить их на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #героиснами. Из них будет создан видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах “Бессмертного полка”», — отметили организаторы акции.

Если нет возможности заказать футболку с принтом, можно вставить фотографию в бейдж.

Организаторы также предлагают на время обновить аватарку своего профиля в соцсети, поместив туда изображение героя семьи. Можно сделать дополнительную публикацию с описанием подвигов участника войны. Найти такие записи можно будет по хештегу #нашБессмертныйполк.

Оформить портрет в праздничной стилистике можно в онлайн-конструкторе на сайте «Бессмертного полка».

Напомним, сегодня, 19 апреля, в Челябинске пройдет первая тренировка торжественного построения войск челябинского гарнизона ко Дню Победы. Площадь Революции закроют для пешеходов на время ее проведения.