Генеральная репетиция парада Победы пройдет в Челябинске 4 мая

Для пешеходов перекроют сразу две площади

В четверг, 4 мая, в Челябинске на площади Революции состоится генеральная репетиция парады Победы к 9 Мая. Как сообщил 2 мая на аппаратном совещании замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, в этот раз для пешеходов перекроют не только площадь Революции, но и Театральную площадь.

«4 мая состоится генеральная репетиция торжественного построения войск челябинского гарнизона. Обращаю внимание, что будет перекрыта и Театральная площадь», — уточнил Сергей Авдеев.

Информации о том, будет ли перекрыто движение автомобилей по улице Тимирязева в связи с перекрытием движения по Театральной площади, пока нет. Время перекрытия площадей для пешеходов также будет известно позже.

Напомним, сегодня, 2 мая, на площади Революции с 17:00 до 21:00 пройдут репетиции творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения в День Победы. На это время площадь для пешеходов перекроют.