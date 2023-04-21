В Челябинской области пройдет автопробег по маршрутам городов боевой доблести

Он станет частью акции «Бессмертный автополк»

В Челябинской области расширят акцию «Бессмертный автополк». В ходе праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, в регионе пройдет автопробег «Южный Урал — опорный край Победы». Детали акции обсудили в ходе организационного комитета по подготовке к празднованию 9 Мая. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал эту инициативу, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Акция «Бессмертный автополк» станет альтернативой традиционному очному шествию. Жители Челябинской области могут разместить фотографии героев на стеклах автомобилей. Координаторы «Бессмертного полка» в регионе решили расширить акцию и провести автопробег. К нему предлагается привлечь все муниципалитеты.

«У нас три города трудовой доблести: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст. Предлагаю, чтобы старт автопробега одновременно прошел в Челябинске и Златоусте и завершился в Магнитогорске. Мне кажется, будет правильным, что мы отметим все города, которые у нас носят это почетное звание», — предложил глава региона.

Финишируют участники автопробега у монумента «Тыл — фронту» в Магнитогорске, где развернут копию Знамени Победы размером 20×30 метров.



Напомним, по инициативе губернатора Алексея Текслера к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты по 20 тысяч рублей.