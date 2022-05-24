Власти помогли предпринимателю открыть производство корма для собак в Копейске

На поддержку центра «Мой бизнес» могут рассчитывать самозанятые и владельцы бизнеса

В Копейске при поддержке центра «Мой бизнес» Челябинской области открылось производство кормов для собак, сообщили в правительстве региона.

Новое для себя направление деятельности освоил предприниматель Иван Верахин, который с 2018 года развивает бизнес по производству консервов и мясных полуфабрикатов. По его словам, он решил открыть производство кормов для собак в связи с изменением экономической ситуации в стране и ростом спроса на товары для животных. В центре «Мой бизнес» Иван получил микрозаем в размере 400 тыс. рублей для закупки сырья.

«С центром „Мой бизнес“ я знаком давно, поэтому знал, что для компаний, которые применяют режим самозанятости, действуют льготные условия финансирования. Теперь благодаря господдержке в ассортименте моей компании есть лакомства для собак», — прокомментировал Иван Верахин.

Отметим, что в центре «Мой бизнес» самозанятые и предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, могут получить от 50 тыс. руб. до 1,5 млн руб. по ставке 10% годовых при наличии имущественного обеспечения.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее ИА «Первое областное» уже писало о взлете цен на импортные корма для животных и о том, как на этом фоне производители из Челябинской области увеличивают объемы продукции.