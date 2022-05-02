В Челябинской области увеличили выпуск кормов для собак и кошек на замену импорта

В первом квартале этого года в регионе произвели почти 2 тысячи тонн продукции

Санкции против России, введенные после начала военной спецоперации на Украине, осложнили жизнь владельцам домашних животных. Стабильные поставки импортных кормов прекратились. Иностранные производители решили уйти из нашей страны. Спрос на продукцию резко повысился. На фоне ажиотажа выросли цены — от 20% до 150%. Особенно остро ситуация складывалась с ветеринарными кормами. ИА «Первое областное» выяснило, что происходит сейчас на рынке кормов для домашних животных и могут ли региональные производители заместить импортную продукцию.

«После февральской истории в магазинах резко выросли цены на продукцию. То, что еще день назад можно было купить за 6200 рублей, нам предлагали сначала за 10 000, а потом и вовсе за 18 000 рублей. Чтобы прокормить двух собак в новых реалиях, в месяц я должна была бы тратить около 40 000 рублей. Это неоправданно дорого», — вспоминает волонтер, владелица двух собак Юлия Митюгова.

Ажиотажный спрос сейчас снизился. Цены на некоторые корма даже упали. При этом сохраняется дефицит ветеринарных кормов. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в зоомагазине «Мистер Гав».

«Обычные корма есть в наличии. Но некоторые российские производители зависят от импортного сырья. Конечно, сейчас повысился спрос на российские корма. У нас в продаже было больше европейской продукции, приходится искать замену. Но не все отечественные корма устраивают по качеству. Кроме того, некоторые производители не справляются с объемом заказов», — комментирует кинолог, консультант зоомагазина «Мистер Гав» Дарья Усачева.

На фоне сокращения продажи импортных кормов (их доля в первом квартале составляла всего 7%) производители продукции для собак и кошек в Челябинской области наращивают выпуск. По данным регионального управления Россельхознадзора, девять таких компаний в первом квартале 2022 года произвели более 1,6 тыс. тонн продукции, в том числе 4,7 тонны лакомства. Годом ранее в январе — марте эти компании выпустили чуть более 1 тыс. тонн кормов.

Для удобства наших читателей ИА «Первое областное» собрало информацию, под какими брендами выпускают корма и лакомства местные компании.

В Челябинске производят:



сухой полнорационный корм для собак Kaiser,

сухой полнорационный корм для собак «Вельш»,

сухие лакомства для собак «Трит»,

сухие лакомства для собак Goody Pet,

сухой гранулированный корм для собак RoyalChampion,

сухой полнорационный корм для собак StarDog,

лакомства и мясо «Сытый пес»,

сухие лакомства для собак «Гурман».

Есть производители и в области. В поселке Увельском выпускают сухие полнорационные корма для собак и кошек под марками Dog&Man, Cat&Man, Bestler, Twinky, LeeLoo и Kroni. Калачевский завод комбикормов производит сухой полнорационный комбикорм для собак «Доброкорм». Магнитогорский комбинат хлебопродуктов выпускает сухой полнорационный комбикорм для собак «Ситно».

«Как и многие другие владельцы животных, я начала изучать рынок отечественной продукции. Основная масса кормов ориентирована на животных без проблем со здоровьем. Однако и специальные диеты тоже можно найти. Выпускают корма с повышенным содержанием натуральных продуктов. Цены на них тоже выросли. За 20-килограммовую пачку российского корма в феврале я отдала 4900 рублей, а в апреле за ту же марку, но в 15-килограммовом формате — 5000 рублей», — отмечает Юлия Митюгова.

Почти все местные корма — недорогие, поэтому могут выручить владельцев кошек и собак, которые кормили своих питомцев продукцией из массмаркета. Тем не менее в Челябинской области в частности и в России в целом есть производители, выпускающие корма даже лучше, чем иностранные. При этом такая продукция дешевле, ведь в стоимость импортных кормов закладываются и таможенные расходы.

«Я сама уже пять лет кормлю своих животных отечественным кормом. При выборе нужно учитывать качество. Желательно подбирать схожие по составу с иностранными кормами. Рис и гречка, например, лучше кукурузы. Лечебные корма лучше иностранные, потому что в России они пока не производятся в больших объемах. К тому же нужно наработать рецептуру. Однако и у нас выпускают хорошие корма, нужно подбирать и пробовать под надзором ветврача», — поясняет консультант по подбору корма онлайн-магазина «Полная миска» Татьяна Тимофеева.

Чаще всего челябинские корма можно найти в онлайн-маркетплейсах. Покупают продукцию и напрямую у производителей, например через их сообщества в соцсети «ВКонтакте». Зоомагазины же редко обращают внимание на небольших производителей. Однако волна импортозамещения может подстегнуть южноуральские компании к росту объемов выпуска продукции. И тогда она будет чаще появляться на полках магазинов.

К слову, некоторые местные компании увеличили производство. По данным Россельхознадзора, под маркой Kaiser в первом квартале 2021 года выпустили 350 кг корма, а в этом — уже 28,3 тонны. Компания «Радуга» из Увельского нарастила производство в январе — марте 2022-го до 1546,97 тонны, хотя в прошлом году в этот период выпустила 856 тонн. Под брендом «Ситно» в 2021 году выпустили 1,51 тонны, а в первом квартале этого — 6,98 тонны.

Эти и другие организации планируют и дальше наращивать производство кормов. Однако есть некоторые проблемы, решения которых компании ждут от властей. На совещании с руководством местного Россельхознадзора бизнесмены говорили о сложностях с техническим присоединением к сетям, поиском помещений под производство, о проблемах с сырьем, витаминными комплексами, вкусовыми и ароматическими добавками.

Всего в России изготовлением кормов для домашних животных занимаются более 190 предприятий. Они находятся в 50 регионах. Основные производства размещены в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской и Тверской областях и в Республике Мордовии. По данным Россельхознадзора, российские компании в первом квартале 2022 года выпустили 420 тыс. тонн кормов. За весь 2021 год они произвели почти 1,5 млн тонн продукции для собак и кошек.