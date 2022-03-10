В Челябинской области взлетели цены на корма для животных

Владельцы приютов и волонтеры бьют тревогу: цены на питание выросли в разы, а некоторая продукция может исчезнуть с полок

В Челябинской области, как и по всей стране, складывается катастрофическая ситуация с закупкой кормов для животных. Речь идет не только о тех, кто покупает его для своих домашних питомцев, но также о приютах и приемниках для бездомных собак, где такие товары всегда закупаются оптом и нередко требуется специальный дорогостоящий корм. Об этом ИА «Первое областное» рассказала владелица приюта «Наш дом» Полина Прийменко.

«Ситуация патовая и с кошачьими, и с собачьими кормами, потому что многие фирмы, такие как Pro Plan, Purina, Royal Canin, хоть и имели производство в России, моментально подняли цены. И не на 50%, а на 300%. Сейчас мы еще очень боимся, что поднимут цены на российские корма. Западные фирмы не ушли с рынка, но подняли цены на фоне курса доллара, как я понимаю, а наши — на фоне удорожания сырья и потому, что в целом на рынке цены выше стали. Сейчас еще люди переценивают свои склады. Многие поставщики, имея на складе старые партии корма, просто делают его дороже», — рассказала Полина Прийменко.

Если сейчас зайти в интернет-магазины, где раньше периодически закупались приюты, можно увидеть, что кошачий корм, например, заметно подорожал. Так, раньше 10 килограммов товара обходились в 2,5 тысячи рублей, сейчас их цена достигает 4,8 тысячи.

«Недавно у нас волонтер, у которого собственная собака, позвонила в магазин — ей нужен лечебный корм. Там ответили, что есть два последних мешка, только цена на тысячу поднялась. Она попросила отложить эти мешки, так как выбора нет. Она приезжает вечером забирать, а ей в магазине отвечают, что на эти два мешка, которые на складе год, наверное, лежали, подняли цену за день еще на полторы тысячи», — говорит собеседница.

Владелица приюта планирует договариваться с поставщиком собачьего корма не поднимать цены, потому что объем корма для одного только приемника для животных — 4 тонны в месяц.

«Мы и раньше-то кое-как тянули такую сумму. Для кошек будем искать аналоги западным производителям, переходить на российские корма. Есть хорошие отечественные фирмы, которые делают не хуже, а даже лучше европейских. Для кошек с мочекаменной болезнью есть специальные препараты без вкуса и запаха, которые можно добавлять в еду. То есть можно перейти на обычный, не лечебный корм, но со специальными добавками», — добавила Полина Прийменко.

Во многих приютах корма для животных закупают на донаты от неравнодушных жителей. К импортной продукции особое внимание: у зарубежных производителей есть специальные диетические и лечебные линейки, которые помогают поддерживать здоровье питомцев.









«За последние несколько дней стоимость нашего корма увеличилась больше чем на 50%. И, судя по всему, это далеко не конец. Grandorf — бельгийский корм, зарегистрирован в России. Три недели назад упаковку 12 килограммов мы покупали за 6200 рублей. Сейчас ее стоимость в магазине составляет 10 500, а на маркетплейсах — до 21 000 рублей! Не хотелось бы прощаться с этой маркой, но позволить себе кормить питомцев так неоправданно дорого я не могу. Мы в срочном порядке переводим собак на аналогичные линейки отечественного производства», — рассказала ИА «Первое областное» волонтер, владелица двух собак Юлия Митюгова.

В самой компании, которая занимается поставками данного корма, отметили, что они продолжают работу в России и «делают все возможное, чтобы обеспечить доступность продукции торговых марок GRANDORF и ONE&ONLY».

«В текущей ситуации нестабильного курса валюты мы вынуждены пересматривать отгрузочные цены регулярно, чтобы не останавливать отгрузки и обеспечивать доступность товаров. Продукция продолжает регулярно отгружаться, в то же время она может отсутствовать в магазинах ввиду высокого спроса», — сообщается на сайте поставщика.

На сайте Союза предприятий зообизнеса же говорится, что запасов специализированных, диетических и лечебных кормов для домашних животных хватит только на 1,5 месяца.

«Мы опросили импортеров, дистрибьюторов, сетевые и розничные зоомагазины на предмет остатков у них диетических и функциональных кормов для домашних животных. По их оценкам, запасов этих кормов хватит еще на 1,5 месяца», — отметила директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

Стоит отметить, что лечебные корма для домашних животных в российских зоомагазинах в основном импортного производства. В целом корма для домашних животных составляют до 70% ассортимента зоомагазинов. Причем на диетические и функциональные корма приходится 35% от этого объема, включая товары российских производителей.

Кроме того, 25 марта истекает срок разрешения на ввоз импортных кормов для домашних животных из ряда европейских стран. Участники рынка рассчитывают, что Россельхознадзор продлит возможность поставок. Тем временем производители кормов для домашних животных просят снизить НДС на их продукцию до 10%.

Ранее Минпромторг РФ рекомендовал торговым сетям ввести лимиты на продажу наиболее востребованных категорий товаров, ограничив тем самым отпуск продукции в одни руки. Цель — снизить число перекупов, которые стремятся на перепродаже акционных товаров сорвать куш. Именно они создают в цепочке «продавец — покупатель» искусственный ажиотажный спрос. ИА «Первое областное» выяснило, насколько Челябинская область обеспечена основными продуктами питания, есть ли запасы на складах ретейла и стоит ли закупать что-то впрок.