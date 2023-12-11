Власти Озерска создали штаб по вопросам отопления

В морозы мэрия получила несколько сотен жалоб на холодные батареи

В Озерске по инициативе главы города создана комиссия, которая будет заниматься вопросами отопления. В состав комиссии вошли теплоснабжающие организации и представители управляющих компаний, сообщают в пресс-службе мэрии.

«Мы уже разбираемся в причинах некачественного отопления. Также мы поручили управляющим компаниям города оперативно реагировать на обращения жителей», — заявил заместитель главы Озерского городского округа Александр Жмайло.

После прихода аномальных морозов мэрия получила от горожан сотни жалоб на холодные батареи. В самые проблемные микрорайоны уже выехала комиссия: здесь проанализируют режим подачи тепла.

Между тем в Челябинской области продлили предупреждение об аномальных морозах: в ближайшие сутки похолодает до −43 градусов.



А в Миассе трое охотников застряли в лесу в −40 градусов — на помощь пришли спасатели.

