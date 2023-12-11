В Миассе трое охотников застряли в лесу в −40

На помощь пришли спасатели

Три охотника из Миасса выехали к хребту Уреньга, однако в лютый мороз у путешественников сломался снегоход и бензопила. Пострадавшие не смогли развести костер, один из охотников отправился за помощью, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина добрался до сторожки егеря Семибратского участка и сообщил о бедствии.

«К месту ЧП немедленно был организован выезд спасателей Златоустовского отряда областной ПСС на снегоходах. Не остались в стороне и оказали помощь в этой нелегкой ситуации администрация Златоустовского городского округа и пожарная охрана, которые предоставили тяжелую технику повышенной проходимости, без которой преодолеть 100 км на снегоходах при температуре воздуха ниже 40 градусов невозможно», — сообщили в региональной ПСС.

К вечеру помощь прибыла к замерзающим мужчинам, их эвакуировали.

Как ранее сообщал наш сайт, спасатели эвакуировали из национального парка «Таганай» больного раком мужчину.