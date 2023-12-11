В Челябинской области продлили предупреждение об аномальных морозах

В ближайшие сутки похолодает до −43 градусов

Аномально холодная погода сохранится на Южном Урале минимум до четверга. Пик морозов ожидается в ночь на вторник, 12 декабря: в горных районах и низинах столбики термометров упадут до −43 градусов, в остальных местах до −37. Такой прогноз сделал Челябинский гидрометеоцентр.

Морозы будут сопровождаться ветром 2—7 метров в секунду, сначала северо-восточного направления, затем южного. Степной ветер принесет некоторое потепление, но не сразу. Ночью 13 декабря морозы будут достигать −40 градусов (в Челябинске до −28), днем будет 20—25 градусов холода.

В четверг, 14 декабря, ожидается до −31 градуса ночью, но уже днем на западе области потеплеет до −11. В Челябинске в это время будет от −18 до −16 градусов по шкале Цельсия.

В условиях сильных холодов МЧС призвало жителей региона соблюдать правило пожарной безопасности: не перегружать электросеть и не перекаливать печи, а также не курить дома.