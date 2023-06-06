Власти Челябинской области выделят 10 млн рублей на зарплату подросткам

Трудоустроиться смогут больше 11 тысяч школьников

Нынешним летом власти поддержат программу трудовой занятости для подростков и выделят на зарплату для школьников больше 10 млн рублей. Об этом во вторник, 6 июня, на областном совещании заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Прошу контролировать эту работу, трудоустраивать в первую очередь тех, кому это действительно необходимо», — обратился глава региона к своим подчиненным.

Напомним, по государственной программе «Содействие занятости населения Челябинской области» будут организованы рабочие места для 11 300 подростков. Получить работу смогут школьники и студенты ссузов от 14 до 18 лет. На материальную поддержку к заработной плате из областного бюджета выделят больше 10 млн рублей.

Между тем в Челябинске стартовала первая трудовая смена отрядов мэра. Школьники будут убирать территорию и присматривать за детьми в лагерях.



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