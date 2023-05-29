Как в Челябинской области найти работу для подростка летом

Помогут школы, центр занятости и частные кадровые агентства

Летом многие школьники хотят не только отдыхать и веселиться, но еще и работать. Трудоустроиться официально в России можно с 14 лет. Кто-то делает это через знакомых, а мы расскажем, как найти подработку при помощи государства.

Самый легкий путь — обратиться к руководству школы. При школах организуют муниципальные трудовые отряды, иногда их называют отрядами мэра. Например, в Челябинске таким образом смогут подзаработать 1,7 тысячи учеников.

Ребята будут выполнять разные виды работ по благоустройству родного города и смогут заработать по 8225 рублей. Не так уж много. Но рабочий день в трудовых отрядах мэра продолжается всего три часа, а помимо работы школьникам предлагают досуговую программу: открытие и закрытие трудовой смены, танцевальный фестиваль, походы на выставки и в кино.

Подробнее, как устроиться в отряды мэра, мы рассказывали в отдельном материале

Искать работу можно и в государственном центре занятости населения. Кстати, с недавних пор здесь изменили алгоритм помощи. Сейчас для поиска работы нужно завести личный кабинет на портале «Работа в России» (trudvsem.ru) и разметить на нем свое резюме.

Сначала резюме проверяет сотрудник государственной биржи труда. Потом к нему откроют доступ работодателей, и подросток начнет получать предложения о работе. Предложение может послать сотрудник биржи труда либо сам работодатель. Опасаться мошенников здесь не стоит, так как портал размещает вакансии от надежных партнеров.

«Мало кто из подростков знает, как писать резюме. Создать аккаунт тоже может не каждый, а у кого-то может не быть доступа к интернету. Мы советуем обращаться за помощью в центры занятости. Во время консультации наши сотрудники помогут создать личный кабинет и написать резюме»,

— рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Марина Габитова.

Также подростки могут искать подходящие вакансии сами. Для этого нужно зайти на портал «Работа всем», выбрать вкладку «Поиск работы» и правильно настроить фильтр: выбрать пункты «Челябинская область», «Временная занятость» и «Временное трудоустройство». А в разделе «Трудоустройство социально незащищенных групп» указать «Несовершеннолетние работники».

Сделав так, мы нашли несколько вакансий уборщиков и подсобных рабочих с зарплатой 18,5 тысячи рублей. Кстати, многие из них при школах.

Хотя работа для школьников не требует особой квалификации, привлекать детей к изнурительному труду по закону нельзя.

«Школьникам нельзя предлагать работу, которая связана с подъемом и перемещением тяжестей вручную. Работу, которая предполагает вредные условия труда. Работу, которая может причинить вред здоровью и нравственности подростка — например вакансию в ночном баре. Кроме того, подростки не должны работать вахтовым методом»,

— напоминает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Также можно искать работу на порталах частных кадровых агентств.

«Сегодня в Челябинской области открыто 47 вакансий для подростков — чаще всего это работа промоутерами, продавцами, сотрудниками на выкладку. В целом работодатели становятся более лояльны к подросткам и все чаще приглашают их на собеседования. Это связано с общим дефицитом кадров на рынке труда — компании стараются использовать максимум возможностей для закрытия вакансий. В том числе нанимают подростков на те позиции, где это допустимо»,

— рассказала ИА «Первое областное» руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Например, за расклейку объявлений (вакансия промоутера) предлагают тысячу рублей на руки за каждый выход. За месяц подобным образом можно заработать 25—30 тысяч рублей. Если устроиться оператором аттракциона, зарплата составит от 10 до 30 тысяч в месяц. Мерчандайзерам, которые занимаются выкладкой товаров в магазинах, также обещают по 30 тысяч рублей за месяц, стоимость одной смены — 1200 рублей.На сайтах частных агентств также можно оставлять свои резюме.

По закону подростки могут работать с 14 лет. Но до 16 лет для этого необходимо иметь разрешение от родителей.

В каникулы школьники 14—15 лет могут работать четыре часа в день, подростки 15—16 лет — по пять часов, а старшеклассники 16—18 лет — уже по семь часов в сутки.

При выходе на работу обязательно следует заключить трудовой договор. Только он гарантирует, что работодатель выплатит вам зарплату.

«Трудовой договор от имени несовершеннолетнего работника подписывается его родителем или опекуном»,

— говорит челябинский адвокат по трудовому праву Полина Портянова.

Также будет нелишним завести трудовую книжку.

«Запись в трудовой книжке очень — важный момент. На нее будут обращать внимание ваши будущие работодатели. Она покажет, что у человека есть опыт трудовых отношений, ответственного отношения к делу»,

— говорит Анна Осипова.