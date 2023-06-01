«Вместе вам предстоит сделать наш город еще красивее и уютнее. Я желаю вам с максимальной пользой и интересом провести этот месяц и, конечно же, обрести новых друзей», — обратилась к школьникам начальник городскогоуправления по делам молодежи Наталья Хенкина.
Отряды мэра формировались при школах города. Ребята будут убирать территорию у социальных объектов, в парках и скверах, ухаживать за растениями. Кто-то примерит на себя роль вожатого в школьном лагере. Для ребят также предусмотрели разнообразный досуг: посещение выставок и музеев, встречи с интересными людьми и развивающие тренинги.
Большинство подростков впервые заключат трудовые договоры, их работодателем станет муниципальный Центр поддержки молодежных инициатив. За месяц школьники смогут получить около 8 тысяч рублей.
А в это время челябинские студенты готовятся принять участие в строительстве кампуса мирового уровня.