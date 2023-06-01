В Челябинске стартовала первая трудовая смена отрядов мэра

Школьники будут убирать территорию и присматривать за детьми в лагерях

Первая трудовая смена отрядов мэра стартовала в Челябинске в День защиты детей. На церемонию открытия в сквере имени Колющенко собрались несколько сотен школьников, сообщает пресс-служба администрации города.

«Вместе вам предстоит сделать наш город еще красивее и уютнее. Я желаю вам с максимальной пользой и интересом провести этот месяц и, конечно же, обрести новых друзей»,

— обратилась к школьникам начальник городскогоуправления по делам молодежи Наталья Хенкина.

Отряды мэра формировались при школах города. Ребята будут убирать территорию у социальных объектов, в парках и скверах, ухаживать за растениями. Кто-то примерит на себя роль вожатого в школьном лагере. Для ребят также предусмотрели разнообразный досуг: посещение выставок и музеев, встречи с интересными людьми и развивающие тренинги.