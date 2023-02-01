Власти Челябинска опровергли введение штрафов за отказ носить школьную форму

В ОЦ № 5 проводят рейды по выявлению нарушителей дресс‑кода

Родители школьников из челябинского ОЦ № 5 пожаловались на введение штрафов за отсутствие школьной формы. В одной из самых больших школ Челябинска начали проводить рейды по выявлению не по уставу одетых детей. Журналисты ИА «Первое областное» узнали, законно ли это.

По российским законам любая школа имеет право ввести для учащихся определенный дресс-код. Это нам подтвердили и в городском комитете по делам образования.

«В соответствии со статьей 38 федерального закона „Об образовании“ школа вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия и правила ее ношения»,

— рассказал пресс-секретарь комитета Екатерина Самарина.

Обычно правила прописаны в уставе школы, а с ним родители должны познакомиться еще при поступлении на учебу.

Как школа может бороться с нарушителями устава и должна ли она бороться, в пресс-службе не объясняют. Но категорически заявляют, что отсутствие формы нельзя считать административным правонарушением, а значит, и взимать штрафы за нарушение дресс-кода нельзя.

«Несоблюдение требований, установленных локальными актами учреждения (в том числе в отношении школьной формы), не является административным правонарушением, за совершение которого предусмотрена административная ответственность в виде штрафа»,

— говорит Екатерина Самарина.

В образовательном центре также опровергают, что грозили родителям штрафами.

«Школа не имеет полномочия на вынесение какого-либо наказание в виде денежных взысканий. Ученикам и их родителям приходят только уведомления с просьбой соблюдать требования законодательства Российской Федерации»,

— пояснил ИА «Первое областное» пресс-секретарь ОЦ № 5 Вячеслав Ватутин.