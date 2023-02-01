По российским законам любая школа имеет право ввести для учащихся определенный дресс-код. Это нам подтвердили и в городском комитете по делам образования.
«В соответствии со статьей 38 федерального закона „Об образовании“ школа вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия и правила ее ношения», — рассказал пресс-секретарь комитета Екатерина Самарина.
Обычно правила прописаны в уставе школы, а с ним родители должны познакомиться еще при поступлении на учебу.
Как школа может бороться с нарушителями устава и должна ли она бороться, в пресс-службе не объясняют. Но категорически заявляют, что отсутствие формы нельзя считать административным правонарушением, а значит, и взимать штрафы за нарушение дресс-кода нельзя.
«Несоблюдение требований, установленных локальными актами учреждения (в том числе в отношении школьной формы), не является административным правонарушением, за совершение которого предусмотрена административная ответственность в виде штрафа», — говорит Екатерина Самарина.
В образовательном центре также опровергают, что грозили родителям штрафами.
«Школа не имеет полномочия на вынесение какого-либо наказание в виде денежных взысканий. Ученикам и их родителям приходят только уведомления с просьбой соблюдать требования законодательства Российской Федерации», — пояснил ИА «Первое областное» пресс-секретарь ОЦ № 5 Вячеслав Ватутин.
При этом рейды, по словам Ватутина, на самом деле проводятся. В них участвуют представители родительского комитета, Совета обучающихся и администрации ОЦ № 5.
Напомним, образовательный центр № 5 открыли в Челябинске в сентябре 2020 года.
В сентябре 2022 года здесь появился первый в Челябинске специализированный класс ФСБ.