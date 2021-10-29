Владимир Якушев призвал сельхозпредприятия соблюдать ветеринарные предписания Россельхознадзора

Вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Свердловской и Челябинской областях

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совещание по ситуации с выявлением очагов гриппа птиц и африканской чумы свиней в регионах УрФО. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе полпреда.

Случаи заболевания животных и птиц начали регистрировать с конца сентября — начала октября. Очаги обнаружены как в личных подсобных хозяйствах, так и на больших производствах. Самая крупная вспышка произошла на птицефабрике «Боровская» в Тюменской области, где выявили птичий грипп. Предприятию пришлось уничтожить все поголовье кур — 4,3 миллиона особей.

«Мы второй год живем в условиях новой коронавирусной инфекции. Бюджеты несут колоссальные расходы на здравоохранение и профилактику распространения COVID-19. В наших силах минимизировать дополнительную нагрузку на казну. Необходимо соблюдать все требования и предписания Россельхознадзора. Быстро реагировать на выявленные нарушения, незамедлительно их устранять. Только так можно исключить ситуации, подобные той, что произошла на Боровской птицефабрике», — подчеркнул Владимир Якушев.

По данным Россельхознадзора, вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Свердловской и Челябинской областях. Птичий грипп зарегистрирован в четырех регионах, за исключением Югры и Ямала. В Свердловской и Курганской областях — по одному очагу, в Челябинской — четыре, в Тюменской области — семь.

Напомним, ранее в Челябинской области провели процедуру отчуждения животных из очага по африканской чуме свиней. В общей сложности изъяли 180 животных и 4,2 тонны потенциально зараженного мяса.

В сентябре в Челябинске выявили очаги птичьего гриппа на частном подворье и в крупной организации.