В Челябинске выявили очаги птичьего гриппа

Горожан просят соблюдать меры предосторожности

В Челябинске выявили очаги птичьего гриппа на частном подворье и в крупной организации. Так как болезнь опасна и для человека, горожан просят соблюдать меры предосторожности, сообщили в мэрии.

На территории города содержится более 11 тысяч разных видов птиц на личных подсобных хозяйствах. Если вирус распространится, всю птицу придется изъять и уничтожить.

На Южном Урале основной причиной возникновения птичьего гриппа становятся перелетные птицы. Поэтому владельцам домашней птицы необходимо держать ее в закрытых вольерах, а также покупать молодняк и инкубационное яйцо при наличии документов и с «чистых» территорий.

Первые признаки заболевания:

— аномальное поведение птиц, отказ от корма и воды;

— взъерошенность оперения;

— опухание головы;

— изменение цвета гребня, бородок и конечностей;

— нарушение координации движения;

— тремор (дрожание);

— аномальная поза;

— помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц.

«Люди также могут заражаться вирусом птичьего гриппа, что происходит преимущественно при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной окружающей средой. Факторами риска является приготовление домашней птицы к потреблению без соблюдения температурных и временных режимов. Стоит отметить, что вирус не передается от человека к человеку», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Если вы заметили у своей птицы признаки гриппа, а также при случаях массового падежа немедленно обращайтесь в ветеринарную службу по телефону: (351) 214-14-14.

Напомним, в Челябинске в начале сентября на открытом карьере, расположенном в парке динозавров «Затерянный мир», пали четыре водоплавающие птицы: два гуся и два лебедя-шипуна. Исследования их тушек показали наличие вируса птичьего гриппа.

