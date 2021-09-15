В Челябинске выявили очаги птичьего гриппа на частном подворье и в крупной организации. Так как болезнь опасна и для человека, горожан просят соблюдать меры предосторожности, сообщили в мэрии.
На территории города содержится более 11 тысяч разных видов птиц на личных подсобных хозяйствах. Если вирус распространится, всю птицу придется изъять и уничтожить.
На Южном Урале основной причиной возникновения птичьего гриппа становятся перелетные птицы. Поэтому владельцам домашней птицы необходимо держать ее в закрытых вольерах, а также покупать молодняк и инкубационное яйцо при наличии документов и с «чистых» территорий.
Первые признаки заболевания:
— аномальное поведение птиц, отказ от корма и воды;
— взъерошенность оперения;
— опухание головы;
— изменение цвета гребня, бородок и конечностей;
— нарушение координации движения;
— тремор (дрожание);
— аномальная поза;
— помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц.
«Люди также могут заражаться вирусом птичьего гриппа, что происходит преимущественно при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной окружающей средой. Факторами риска является приготовление домашней птицы к потреблению без соблюдения температурных и временных режимов. Стоит отметить, что вирус не передается от человека к человеку», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.
Если вы заметили у своей птицы признаки гриппа, а также при случаях массового падежа немедленно обращайтесь в ветеринарную службу по телефону: (351) 214-14-14.
Напомним, в Челябинске в начале сентября на открытом карьере, расположенном в парке динозавров «Затерянный мир», пали четыре водоплавающие птицы: два гуся и два лебедя-шипуна. Исследования их тушек показали наличие вируса птичьего гриппа.