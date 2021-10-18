В Челябинской области уничтожили 180 животных, зараженных африканской чумой

Специалисты изъяли более четырех тонн потенциально опасного мяса

В Челябинской области провели процедуру отчуждения животных из очага по африканской чуме свиней. В общей сложности изъяли 180 животных и 4,2 тонны потенциально зараженного мяса, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.

В октябре на территории Челябинской области зарегистрировали четыре вспышки африканской чумы свиней: в подсобном хозяйстве исправительной колонии № 1 (Копейск); в личном подсобном хозяйстве недалеко от поселка Новый Красноармейского района; в холодильной камере на складе, расположенном в Челябинске, где хранилось мясо из колонии а также на территории личного подсобного хозяйства в Коркино.

«Согласно ветеринарным правилам, павшие, заболевшие и контактные свиньи подлежат отчуждению и уничтожению, а постройки, в которых находились животные, — обработке (если постройки каменные) и уничтожению (если постройки деревянные). В прошедшую пятницу должностными лицами было отчуждено в хозяйстве колонии 96 животных, в ЛПХ поселка Новый — 84 животных. Также в колонии отчуждено 4,2 т свинопродукции, которая также будет уничтожена», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

В минувшую субботу, 16 октября, в колонии начали разбирать и сжигать деревянные настилы свинарника.

Отметим, предварительная причина возникновения всех очагов — скармливание животным пищевых отходов, не прошедших термическую обработку.