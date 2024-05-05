Владимир Якушев поздравил верующих с праздником Пасхи

Отмечают его еще с апостольских времен

Сегодня, 5 мая, православные христиане отмечают Пасху. Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев поздравил верующих и отметил, что этот праздник объединяет предков и потомков, потому те ценности и принципы, которым он посвящен, вечны.

«Это вера в победу добра и справедливости. Готовность принести ради нее любые жертвы. Неизбежность личного выбора при столкновении со злом, цена которого — спасение души. Именно об этом более двух тысяч лет напоминает нам праздник Воскресения Христова»,— сказал Владимир Якушев.

Он пожелал уральцам, чтобы в их домах царили радость, согласие и гармония.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также поздравил с праздником Пасхи.

Минувшей ночью в Челябинск доставили частицу Благодатного огня. Святыня разойдется по всем храмам.