Алексей Текслер поздравил южноуральцев со Светлым Христовым Воскресением

В этом году праздник Пасхи выпадает на 5 мая

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. Он подчеркнул, что Пасха — это один из самых вдохновляющих праздников, который освещает сердца людей любовью и наполняет их верой в торжество справедливости.

«Радостная и умиротворяющая атмосфера этого светлого дня духовно объединяет людей разных национальностей, укрепляет мир и согласие в обществе. На протяжении многих веков христианские ценности братства и милосердия помогают нашему народу быть стойким и крепким в ратном и мирном труде, дают силы для преодоления любых сложностей, для защиты родной земли и традиций своих предков»,— отметил губернатор.

Алексей Текслер в праздничный день пожелал южноуральцам здоровья, счастья, светлых помыслов и хорошего настроения.