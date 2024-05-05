В Челябинск привезли частицу Благодатного огня

Зажечь свечу от святыни смогли прихожане Свято-Симеоновского кафедрального собора

Поздно вечером 4 мая из Иерусалима в Челябинск спецрейсом доставили частицу Благодатного огня. Святыню привезли в Свято-Симеоновский кафедральный собор к торжественному богослужению. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» запечатлел эти моменты.

Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков ездил в Иерусалим с паломнической миссией. Как только в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, его частицу сразу же повезли в Челябинск прямиком со Святой земли. Самолет прибыл в аэропорт Курчатов поздно вечером, и отец Игорь сразу же направился в Свято-Симеоновский кафедральный собор.

Благодатный огонь был доставлен в храм в середине богослужения. Зажечь от него свечи смогли все желающие прихожане.

Сегодня святыня разойдется по всем южноуральским храмам, а также будет доставлена в недавно освященный кафедральный собор Рождества Христова.