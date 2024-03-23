Владимир Якушев поручил провести в регионах УрФО заседания антитеррористических комиссий

На заседаниях обсудят введение дополнительных мер безопасности

В регионах Уральского федерального округа в кратчайшие сроки проведут заседания антитеррористических комиссий, на которых определят порядок проведения массовых мероприятий, а также обсудят введение дополнительных мер безопасности на транспортной инфраструктуре. Соответствующее поручение дал полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев.

«Владимир Якушев дал поручение в кратчайшие сроки провести в регионах УрФО заседания антитеррористических комиссий, на которых определить порядок проведения массовых мероприятий, а также принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на транспорте, в том числе на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах»,— уточнили в пресс-службе полпреда.

Напомним, в Челябинской области в эти выходные по поручению губернатора Алексея Текслера отменены все развлекательные и увеселительные мероприятия в связи с трагедией, произошедшей в подмосковном ТРК «Крокус Сити Холл».