Владимир Якушев поручил информировать жителей УрФО о голосовании на выборах президента вне участков

Полпред президента провел тематические совещания с главами ряда уральских городов

Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев в ходе рабочих поездок в Челябинскую область и Ханты-Мансийский автономный округ провел совещания на тему предстоящих выборов главы государства. Он подчеркнул, что жителей должны информировать не только о сроках, месте и форме голосования, но и о том, как можно проголосовать вне участков, передает пресс-служба полпреда президента в УрФО.

Главы Челябинска, Магнитогорска и Сургута, а также председатели избирательных комиссий регионов рассказали о готовности к реализации проекта «ИнформУИК», с помощью которого избирателям подробно расскажут о выборах президента. Также на совещаниях обсудили вопросы финансирования избирательного процесса и реализации в Челябинской области дистанционного электронного голосования.

Владимир Якушев подчеркнул, что каждый избиратель должен получить приглашение на выборы с подробными разъяснениями.

«Особо прошу обратить внимание на качественную отработку заявлений о голосовании вне участков. Необходимо создать условия, при которых каждый избиратель сможет реализовать свое конституционное право на участие в выборах»,— подчеркнул полпред президента в УрФО.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Жители Челябинской области, которые в эти дни не смогут находиться по месту жительства, смогут проголосовать по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Начиная с 29 января и по 11 марта южноуральцы смогут обратиться в любой офис МФЦ и выбрать для себя удобный участок для голосования.

До выборов в дома южноуральцев постучат обходчики, которые с помощью специального приложения расскажут о порядке избирательных действий, кандидатах, доступных формах голосования и многом другом. Адресно информировать избирателей начнут с 17 февраля.