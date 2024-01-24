Южноуральцы смогут через МФЦ подать заявление о голосовании по месту нахождения

Порядок работы механизма «Мобильный избиратель» определит спецсоглашение

На выборах президента России у южноуральцев будет возможность проголосовать по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Соглашение о реализации проекта заключили избирком и МФЦ Челябинской области.

Документ, который подписали председатель облизбиркома Евгений Голицын и руководитель ОГАУ «МФЦ Челябинской области» Дмитрий Язовских, определяет порядок взаимодействия при предоставлении услуг по приему и обработке заявлений от граждан для включения в список избирателей по месту нахождения.

Начиная с 29 января и по 11 марта 2024 года южноуральцы смогут обратиться в любой офис МФЦ и выбрать для себя удобный участок для голосования.

Для подачи заявления через «Госуслуги» на площадке МФЦ посетители могут воспользоваться индивидуальным рабочим местом с компьютером в секторе пользовательского сопровождения.

В эти же сроки заявление можно подать в территориальных избирательных комиссиях (ТИКах), с 6 марта по 11 марта — в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года.