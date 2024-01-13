Жителей Челябинской области будут адресно информировать о предстоящих выборах президента

Поквартирный обход начнется с 17 февраля

С 17 февраля по 7 марта жителей Челябинской области будут информировать о предстоящих выборах президента России адресно: к южноуральцам будут приходить обходчики в рамках проекта «ИнформУИК» и рассказывать о голосовании с использованием специального приложения. Всего во время поквартирного обхода будет задействовано более семи тысяч человек, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Челябинской области.

Обходчики на дому расскажут жителям региона о днях и времени голосования, сроках и порядке избирательных действий, о кандидатах и доступных формах голосования. После этого избиратель сможет выбрать для себя наиболее удобный способ голосования.

«Узнать обходчика вы сможете по бейджу, брендированной сумке, а также по информационным материалам. Избиратель сможет попросить обходчика предъявить удостоверение члена УИК или паспорт»,— уточнили в региональном Избиркоме.

Напомним, в Челябинской области работает региональный контакт-центр по вопросам обеспечения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов. По номеру телефона 8-800-200-00-20 южноуральцы могут задать все интересующие их вопросы.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.