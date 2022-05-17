Владимир Якушев: «Будущее городов зависит от каждого из нас»

Полпред призвал уральцев принимать участие в голосовании за объекты благоустройства

В аппарате Полномочного представителя президента в УрФО обсудили ход онлайн-голосования за объекты благоустройства на 2023 год. Сбор мнений стартовал по всей стране в конце апреля. В регионах УрФО приняли участие уже 850 тысяч человек. Владимир Якушев призвал уральцев активнее принимать участие в выборе объектов благоустройства.

«Никто лучше самих жителей не знает, что необходимо городу в первую очередь. Где нужно построить спортивную площадку, а где — благоустроить сквер. Голосование за объекты благоустройства — это возможность впрямую влиять на развитие территории, и для этого достаточно всего нескольких кликов: проголосовать за объекты 2023 года можно на единой всероссийской платформе za. gorodsreda. ru», — отметил полпред Владимир Якушев.

Он призвал всех, кто еще не высказал свою позицию, сделать это.

«Поверьте, будущее городов зависит от каждого из нас», — обратился к жителям Уральского федерального округа полпред Владимир Якушев.

Он также напомнил, что благоустроенные территории за счет возросшего трафика становятся новыми точками роста городской экономики, здесь появляются возможности для развития малого и среднего бизнеса. Сбор мнений продолжится до 30 мая.

Так, например, в Челябинске жители сами выбрали проект благоустройства площади перед Дворцом спорта «Юность». Работы по обновлению территории идут полным ходом.

ИА «Первое областное» выяснило, какие самые масштабные и необычные проекты в сфере благоустройства реализуют в этом сезоне в районах города Челябинск.