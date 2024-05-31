Владимир Путин вручил челябинскому космонавту звезду Героя России

Дмитрий Петелин окончил аэрокосмический факультет ЮУрГУ

На этой неделе президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России выпускнику ЮУрГУ космонавту Дмитрию Петелину, сообщает пресс-служба вуза.

Сам Дмитрий родом из Казахстана, но в Челябинске он получил высшее образование. В 2006 году Петелин окончил аэрокосмический факультет ЮУрГУ и получил диплом инженера по специальности «самолето- и вертолетостроение».

Во время полета в космос Петелин провел на орбите 371 день, что считается самой длительной командировкой по программе МКС.

«Знаю, что Дмитрий долго „болел“ космосом и упорно двигался к этой цели: по крайней мере, один раз его полет откладывался, затем задерживалось его возвращение на Землю. Поэтому особенно приятно, что все цели и задачи его экспедиции были достигнуты и космонавт получил заслуженную награду», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Космонавт не теряет дружеских связей с Южным Уралом и родным вузом. В январе 2024 года в Челябинске ему вручили народную премию «Светлое прошлое». А 12 апреля, в День космонавтики, когда Путин подписал указ о присвоении космонавту звания Героя России, Петелин встречался со студентами ЮУрГУ. Во время встречи он и узнал, что стал героем. Эти памятные мгновения сохранились на видео.