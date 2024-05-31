На этой неделе президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России выпускнику ЮУрГУ космонавту Дмитрию Петелину, сообщает пресс-служба вуза.
Сам Дмитрий родом из Казахстана, но в Челябинске он получил высшее образование. В 2006 году Петелин окончил аэрокосмический факультет ЮУрГУ и получил диплом инженера по специальности «самолето- и вертолетостроение».
Во время полета в космос Петелин провел на орбите 371 день, что считается самой длительной командировкой по программе МКС.
«Знаю, что Дмитрий долго „болел“ космосом и упорно двигался к этой цели: по крайней мере, один раз его полет откладывался, затем задерживалось его возвращение на Землю. Поэтому особенно приятно, что все цели и задачи его экспедиции были достигнуты и космонавт получил заслуженную награду», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.
Космонавт не теряет дружеских связей с Южным Уралом и родным вузом. В январе 2024 года в Челябинске ему вручили народную премию «Светлое прошлое». А 12 апреля, в День космонавтики, когда Путин подписал указ о присвоении космонавту звания Героя России, Петелин встречался со студентами ЮУрГУ. Во время встречи он и узнал, что стал героем. Эти памятные мгновения сохранились на видео.