Владимир Путин: Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств

При этом доля отечественных препаратов на рынке превышает 60%

Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств, многие иностранные производители продолжают работать на российском рынке в обычном режиме. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил накануне на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

«Мы не запрещаем импорт, не ограничиваем его, мы работаем с иностранными производителями, которые традиционно работают на нашем рынке. Многие продолжают эту работу в обычном режиме»,— сказал президент.

При этом Владимир Путин отметил, что некоторые производители приостановили исследования, и подчеркнул, что в связи с этим важно наращивать собственные усилия по этому направлению.

Кроме того, на совещании президент обратил внимание на дефицит в аптеках отдельных лекарств и о повышении цен на них, несмотря на то, что за три квартала прошлого года доля отечественных препаратов превысила 60%.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил, что ситуация с лекарствами стабильная, а цены на некоторые жизненно важные препараты выросли на 1,9%, что существенно ниже инфляции.

Также на совещании президент поручил Минпромторгу РФ и Минздраву РФ обеспечить запасы лекарств на определенные промежутки времени.

«Можно вполне обеспечить прохождение гриппозного, так скажем условно, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее»,— отметил Владимир Путин.

По его мнению, это облегчило бы жизнь людей и не создавало ажиотажа на рынке.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель регионального УФАС Анна Козлова обсудили вопросы контроля за ценами на социально значимые товары, жизненно важные медикаменты, а также в области госзакупок. По словам Анны Козловой, регион сдержал цены на жизненно важные лекарства.