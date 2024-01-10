Владимир Путин распорядился продлить программу «Земский учитель» до 2030 года

На Южном Урале только в прошлом году удалось привлечь на село больше 70 педагогов

Программу «Земский учитель», которая должна закончиться в 2024 году, продлят до 2030 года. Об этом в среду, 10 января, заявил президент России Владимир Путин.

Программа нацелена на привлечение педагогов в малые города и сельские территории. При переезде на новое место работы учителя получают денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей, но обязаны отработать за эти деньги пять лет.

В Челябинской области по программе «Земский учитель» в 2023 году по миллиону рублей получили более 70 педагогов.

А в конце 2023 года Владимир Путин поручил включить в программу закрытый город Снежинск. Программа действует в городах и селах с населением до 50 тысяч человек, в Снежинске население чуть больше, поэтому ранее программу там не запускали.

Всего на Южном Урале успешно работают пять земских программ: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Земский тренер» и «Земский работник культуры».

