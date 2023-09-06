77 педагогов Челябинской области получат по миллиону рублей в 2023 году

Земские учителя — о работе в сельской школе

Программа «Земский учитель» продолжается в Челябинской области. Благодаря федеральному проекту только в 2023/24 учебном году 77 педагогов получат по миллиону рублей. 76 учителей уже приступили к своим обязанностям. В информационном агентстве «Первое областное» пообщались с получателями крупной выплаты. Что посоветуют они будущим кандидатам на переезд в село и что, кроме денег, привлекло энтузиастов — в материале.

По данным регионального министерства образования и науки, на Южный Урал по программе «Земский учитель» в 2020 году приехали 92 педагога. Они переезжают из других регионов России, таких как Чечня, Дагестан и Дальний Восток. Есть и педагоги из ближнего зарубежья: Казахстана, Таджикистана.

«Проект „Земский учитель“ помог закрыть срочный дефицит, но не восполнить его полностью. В прошлом учебном году еще 43 земских учителя приступили к своим обязанностям. В наступившем году в школы Челябинской области по федеральной программе должны прийти 77 земских учителей. 76 уже приступили к своим обязанностям», — пояснила пресс-служба ведомства.

Например, в школы № 16 и 14 Еманжелинского района пришли два земских учителя — русского языка и литературы и иностранного языка.

Учитель математики и экономики Андрей Старцев первую неделю работает в IT-лицее Привилегии Сосновского района. До этого он четыре года преподавал математику в школах Челябинска.

«Я решил, что хочу вести не просто математику, а основы экономики или финансовую грамотность, чему, собственно, я и учился в университете. Стал искать варианты для трудоустройства. Все так сложилось удачно, что в IT-лицее как раз требовался такой специалист», — рассказывает молодой педагог.

Андрей признается, что выплата поможет ему улучшить свои жилищные условия, а новое место работы перспективно для роста и реализации потенциала. Сейчас учитель добирается до Привилегии из Челябинска, но после получения субсидии все же хочет обосноваться в Сосновском районе. Молодому педагогу уже дали классное руководство.

Учитель английского языка Юлия Подкорытова с семьей переехала в поселок Нагорный Увельского района из Челябинска 2,5 года назад. В областном центре у нее была частная практика и небольшой бизнес, после 15 лет жизни в крупном мегаполисе семья с четырьмя детьми решилась на переезд в село.

«Я выросла в городе Южноуральске, от Нагорного он совсем рядом. В этом поселке мы строили дом. Так совпало, что мы решили достроить дом и переехать, а по программе „Земский учитель“ в местную школу нужен был учитель английского. В декабре 2020 года я подписала контракт со школой, и жизнь круто изменилась. Адаптироваться было тяжело, не только к условиям жизни, но и к местному менталитету. Я сосредоточилась на уроках, кроме английского веду еще проектную деятельность и классное руководство. Со временем привыкла», — рассказала Юлия Подкорытова.



Педагог советует молодым специалистам, которые хотят переехать в село и поменять свою жизнь, очень хорошо подумать и взвесить все за и против.

«В Челябинске у меня был свой круг общения, который со временем после переезда, можно сказать, сошел на нет. Но для детей здесь есть все условия, чтобы развиваться: бассейн, допобразование, старшая дочь у нас занимается балетом в Южноуральске. Выстроить логистику здесь гораздо проще, чем в большом городе. Плюс в сельской местности жизнь спокойнее, безопаснее», — резюмирует Юлия.

В Нагорном Юлия смогла реализовать весь свой педагогический потенциал. Она организовала эковолонтерский отряд и вместе с детьми выиграла губернаторский грант на проект по раздельному сбору мусора. Второй проект Юлии и учеников — зоозащитная деятельность, на нее отряд выиграл президентский грант. Юлия Подкорытова за эти два с небольшим года работы в школе стала победителем муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года», а после вошла в десятку победителей регионального этапа.

7 сентября в Ашинском районе пройдет фестиваль земских учителей. Юлия планирует принять в нем участие и по возможности озвучить коллегам свою идею об организации кураторства для новых сельских педагогов.

«Некое наставничество должно быть, на мой взгляд, в первый адаптационный год. Земские педагоги могут делиться своим опытом с молодыми коллегами, чтобы те понимали, что их может ждать, как в бытовом плане, так и в работе», — резюмирует Юлия.