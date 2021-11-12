в Госдуму внесен законопроект об ужесточении QR-протоколов

Главное о новых мерах защиты от коронавируса

Законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесены в Госдуму. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает РИА Новости.

Речь идет о введении единого федерального QR-протокола. Однако решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Такая норма прописана в законопроекте.

Отмечается, что ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости.

Главное о законопроектах:

— До 1 февраля кроме QR-кодов попасть в магазин, ресторан и на массовое мероприятие можно будет по предъявлении отрицательного ПЦР-теста или медотвода. Позже это можно будет сделать только по медотводу.

— Для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли будет необходим либо QR-код о прививке, либо документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо медицинский отвод от вакцинации.

— QR-коды на транспорте будут введены на междугородных и международных авиа- и ж/д перевозках, кроме кода будут принимать медотвод или справку о перенесенном коронавирусе.

— Нормы закона по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.