Владимир Путин ответил на вопросы о Трампе и русских хакерах

Президент заявил, что вопросы результатов американских выборов — ловушка, в которую США загнали себя сами

С «международным» вопросом на пресс-конференции президента России Владимира Путина выступил известный музыкант и «начинающий журналист» Сергей Шнуров. Он поинтересовался, почему русские хакеры не помогли на этот раз избраться Дональду Трампу, не собирается ли Путин по старой памяти помочь коллеге-президенту с трудоустройством. От себя Шнуров добавил вопрос на другую тему — можно ли человеку обходиться без мата.



Глава государства для начала посоветовал «новичку» в журналистике обратиться к классике кино, вспомнив эпизод, где герой, уронив на ногу батарею, вместо соответствующей нецензурщины выразил свои эмоции восклицанием «Редиска!». Затем перешел к политике.

«Это не вопрос, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться и не вмешивались во внутренние дела великой державы. Это домыслы, повод ухудшать отношения между великими странами, повод усомниться в легитимности действующего пока президента. Мы исходим из того, что вновь избранный президент поймет, что к чему, он человек опытный, и часть проблем будет решаться новой администрацией», — объяснил президент.



Путин также отметил, что существующая ситуация в США — ловушка, в которую страна загнала сама себя. Что касается Трампа, то искать работу ему, по мнению Владимира Путина, необходимости нет: у Трампа большая поддержка внутри страны и он не собирается уходить из политической жизни своей родины.