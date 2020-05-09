Владимир Путин обратился к россиянам перед пустой площадью

Глава государства возложил цветы, отметил важность праздника и объявил минуту молчания.

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Сегодня, 9 мая, в День Победы, президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы на могилу Неизвестного солдата в Александровском саду и обратился с сообщением ко всем россиянам. Примечательно, что в этом году обращение президента прошло перед пустой площадью в связи с эпидемиологической ситуацией.

Сначала президент России возложил букет алых роз к Вечному огню и почтил память погибших молчанием. А затем поздравил всех россиян с поистине великим для нашей страны праздником.

«Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья. От всего сердца поздравляю с Днём Победы. Для нас это самый главный и дорогой праздник. Мы всегда его отмечаем торжественно и все вместе. А наше отношение к нему священно. Это наша память и гордость, история нашей страны, история нашей семьи, история, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки»,— произнёс Владимир Путин.

Президент отметил, что сегодня, вглядываясь в их лица на фотографиях, мы преклоняемся перед великим поколением Победителей. Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить и ничем не оплатить.

«Они спасли Отечество, жизни будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, добились грандиозных вершин. Мы отдаём дань признания великому, жертвенному подвигу советского народа. Время не властно перед их мужеством и стальной силой духа»,— добавил глава государства.

Также он отметил, что миллионы погибших так и не застали победу, не вернулись в свои дома и отдали свои жизни, чтобы жили их дети и внуки.

«Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. И уже 75 лет прошло, как она закончилась. Мы, как обычно, широко отметим памятную дату и сделаем это достойно. Будет и Парад Победы, и Марш памяти и неразрывной связи между поколениями. Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником, с Днём Победы, ура!»— так завершил свою речь президент России.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году все мероприятия, посвящённые празднованию 75-летнему юбилею со Дня Победы в Великой Отечественной войне, были перенесены на неопределённый срок.