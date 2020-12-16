Бухгалтер ММК перевела 100 000 рублей телефонным мошенникам

По факту преступления полиция возбудила уголовное дело

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 56-летняя жительница Магнитогорска. Женщина доверилась звонку от лжесотрудника службы безопасности банка. Неизвестный рассказал, что с ее счета пытаются списать деньги и попросил продиктовать реквизиты банковской карты. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, именно это потерпевшая и сделала.



«Через некоторое время ей вновь позвонили и довели информацию о том, что все-таки лучше снять все денежные средства с банковской карты и перевести на безопасный счет. В дальнейшем она обналичила и через банкомат девятью переводами положила денежные средства на якобы безопасный счет 100 000 рублей», — добавили представители регионального ГУ МВД.

Отметим, что, по информации «Первого областного» от собственных источников, жертвой мошенников стала бухгалтер «Магнитогорского металлургического комбината». Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. В случае если преступник будет найден, он может получить до пяти лет лишения свободы.