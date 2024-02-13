Владимир Путин назначил нового начальника ГУФСИН по Челябинской области

Им стал Игорь Третьяков из Республики Марий Эл

В ГУФСИН Челябинской области новый начальник. Указом президента Владимира Путина на эту должность назначен Игорь Третьяков, ранее занимавший подобный пост в Республике Марий Эл. Сообщение о назначении появилось на сайте регионального управления.

«Указом президента Российской Федерации от 7 февраля 2024 года № 101 начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области назначен Третьяков Игорь Евгеньевич», — говорится на сайте регионального ведомства.

Ранее врио начальника ГУФСИН был Сергей Бульчук. Теперь он вернулся на свой пост первого заместителя начальника, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства.