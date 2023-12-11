Подписаны соглашения о реализации системы пробации в Челябинской области

Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

11 декабря врио начальника ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Сергей Бульчук, митрополит Челябинский и Миасский Алексий и муфтий Уральского федерального округа Ринат Хаджи-Хазрат Раев подписиали соглашения о совместной работе по социальной адаптации и реабилитации осужденных, а также предупреждению рецидивной преступности.

Как отмечает Сергей Бульчук, после отбывания наказания человеку необходима социальная поддержка, а именно помощь в поиске работы, жилья, получении образования, медицинской помощи. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий выразил надежду, что подписание данного соглашения станет еще одним шагом к улучшению условий реабилитации осужденных и их успешной реинтеграции в общество. Муфтий Уральского федерального округа Ринат Хаджи-Хазрат Раев также подчеркнул важность сотрудничества между религиозными организациями и пенитенциарной системой для духовной поддержки осужденных и помощи им в процессе реабилитации.

По мнению всех сторон, подписание соглашений о сотрудничестве является важным шагом в улучшении условий реабилитации осужденных и снижает риск рецидивов.