Алексей Текслер провел встречу с новым начальником ГУФСИН по Челябинской области

Глава региона пожелал Игорю Третьякову успехов на новом месте службы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым начальником ГУФСИН России по Челябинской области Игорем Третьяковым. Глава региона поздравил его с назначением и пожелал успехов на новом месте службы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Вы человек опытный, прошли все ступени в уголовно-исправительной системе, возглавляли управления в других регионах. Вы знаете и понимаете задачи, которые сегодня перед нами стоят. У нас регион стратегический. Мы решаем задачи, которые сейчас стоят перед страной, в части обеспечения всем необходимым нашей армии при решении задач специальной военной операции. Система ГУФСИН в том числе ориентирована на исполнение этих задач. Я сам был в учреждениях, которые занимаются пошивом одежды для армии, различными задачами по обеспечению вещевого довольствия армии, и в целом у нас достаточно крепкие подразделения, в том числе в экономическом плане, поэтому задач много», — отметил Алексей Текслер.

Игорь Третьяков поблагодарил губернатора за теплый прием и рассказал, что его семья родом из Троицка. Поэтому Челябинская область является для него родным краем.

«Согласен, что мы должны оказывать максимальную помощь тем вопросам, которые решаются в регионе в части решения как текущих, так и перспективных задач», — сказал Игорь Третьяков.

Алексей Текслер также принял участие в совещании с директором ФСИН РФ Аркадием Гостевым. Участники встречи, в числе которых также были руководители региональных силовых ведомств, в режиме видео-конференц-связи обсудили актуальные вопросы взаимодействия и социально значимые темы.