Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий «Заслуженный врач Российской Федерации» четырем челябинским врачам. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Почетные звания присвоены:
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Владимиру Залавину — врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»;
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Ольге Сидоренко — заместителю начальника госпиталя по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинской областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн»;
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Илье Скирпичникову — заведующему отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»;
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Валерии Тюльгановой — заведующей отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница».
Владимир Залавин — травматолог-ортопед со стажем 27 лет. Много лет успешно проводит артроскопические операции.
Ольга Сидоренко — врач высшей категории по терапии и клинической фармакологии.
Илья Скрипичников руководит отделением оториноларингологии ЧОКБ, а также является главным внештатным специалистом челябинского Минздрава.
Валерия Тюльганова — заведующая отделением эндокринологии ЧОКБ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, главный внештатный специалист эндокринолог министерства здравоохранения Челябинской области.
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