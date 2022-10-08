Владимир Путин наградил званиями заслуженных врачей четырех челябинских медиков

Рассказываем, кто получил почетное звание

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий «Заслуженный врач Российской Федерации» четырем челябинским врачам. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Почетные звания присвоены:

Владимиру Залавину — врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»;

Ольге Сидоренко — заместителю начальника госпиталя по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинской областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн»;

Илье Скирпичникову — заведующему отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»;

Валерии Тюльгановой — заведующей отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница».

Владимир Залавин — травматолог-ортопед со стажем 27 лет. Много лет успешно проводит артроскопические операции.

Ольга Сидоренко — врач высшей категории по терапии и клинической фармакологии.

Илья Скрипичников руководит отделением оториноларингологии ЧОКБ, а также является главным внештатным специалистом челябинского Минздрава.

Валерия Тюльганова — заведующая отделением эндокринологии ЧОКБ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, главный внештатный специалист эндокринолог министерства здравоохранения Челябинской области.

14 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении работников ММК и ЧТПЗ. Южноуральцы награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

10 сентября президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум жителям Челябинской области за достигнутые трудовые успехи и за заслуги в развитии предпринимательства.