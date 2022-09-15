Президент РФ Владимир Путин 14 сентября подписал указ о награждении нескольких россиян государственными наградами. В списке есть восемь работников ММК и ЧТПЗ. Указ главы страны опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, челябинцы и магнитогорцы награждены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Им вручат медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени.
В списке награждаемых:
- Алексей Воронин, вальцовщик стана горячей прокатки ММК;
- Василий Воронин, слесарь-ремонтник ООО «Механоремонтный комплекс» (дочернее предприятие ММК);
- Александр Голубцов, начальник производственно-диспетчерского бюро трубоэлектросварочного цеха «Высота 239» ЧТПЗ;
- Мирфат Киньябаев, фрезеровщик ООО «Механоремонтный комплекс» (дочернее предприятие ММК);
- Сергей Крылов, подручный сталевара электропечи ММК;
- Ирина Маркин, бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции ЧТПЗ;
- Сергей Нагаев, оператор пульта управления ММК;
- Александр Чеботов, старший мастер цеха ЧТПЗ.