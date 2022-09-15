Владимир Путин наградил медалями работников ММК и ЧТПЗ

Указ о вручении заводчанам государственных наград уже подписан

Президент РФ Владимир Путин 14 сентября подписал указ о награждении нескольких россиян государственными наградами. В списке есть восемь работников ММК и ЧТПЗ. Указ главы страны опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, челябинцы и магнитогорцы награждены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Им вручат медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени.

В списке награждаемых:

